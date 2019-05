Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im September des vergangenen Jahres einen Mann auf der Wiesenstraße in Coesfeld mit einer Bierflasche am Kopf verletzt und auf die Straße geschubst hat. Der Mann war der Partner einer Frau aus der Trinkerszene, die dem Angeklagten ihren Hund überlassen hatte und den sie dann wiederhaben wollte.

Wenige Tage später habe der Angeklagte einen anderen Mann, den Begleiter seiner drogenabhängigen Freundin, am Bremer Platz am Hauptbahnhof in Münster mit einem Messer verletzt. Bei letzterer Tat könnte Eifersucht eine Rolle gespielt haben, sagte die Vorsitzende Richterin.

Dem 37-Jährigen konnte in beiden Fällen keine Hinterlist oder Heimtücke nachgewiesen werden, wenngleich die Richterin betonte, dass es sich bei der Messerattacke um eine „feige Tat“ gehandelt habe. Der Angeklagte habe sein Opfer von hinten angegriffen. Die elf Zentimeter lange Klinge sei an einer Rippe abgeprallt, so dass das Opfer keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten habe. Dennoch sei der Messerstich potenziell lebensgefährlich gewesen.

Dem Angeklagten wurde zu Gute gehalten, dass er in beiden Fällen geständig gewesen sei. Allerdings habe der drogenabhängige Mann die Taten unter laufender Bewährung begangen. Im Laufe seines Lebens hat er bereits sechs Jahre wegen Drogendelikten in Haft verbracht. Außerdem berücksichtigte das Gericht den Lebenslauf des Angeklagten, der vom frühen Tod des Vaters geprägt worden sei. Die Mutter habe ihm wegen einer psychischen Erkrankung ebenfalls keinen Halt geben können.

Das Gericht blieb mit dem Strafmaß weit unter dem von der Staatsanwältin geforderten Freiheitsstrafe. Diese hatte für sieben Jahre plädiert. Bei der Messerattacke sei ein bedingter Tötungsvorsatz zu erkennen gewesen. Damit sei das Merkmal der Heimtücke erfüllt. Der Angeklagte habe um die Gefahren gewusst. Die Version des Angeklagten, er habe seinem Opfer mit einem Pieks mit dem Messer nur Angst einjagen wollen, hielt die Staatsanwältin für „absurd“. Der Angeklagte habe überlegt gehandelt. Nur durch Glück habe dessen Opfer keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen. „Der Angriff kam aus dem Nichts“, sagte die Staatsanwältin.

Bei der Tat in Coesfeld könne von Notwehr, wie sie der Angeklagte geschildert hatte, keine Rede sein. Der 37-Jährige hatte ausgesagt, dass er befürchtet hatte, dass das Opfer ein Messer zücken könnte, weil es seine Hand in der Hosentasche versteckt hatte. Das Opfer habe eine drei Zentimeter lange Schnittwunde im Gesicht durch einen Schlag mit einer Bierflasche erlitten und betont, dass die Narbe ihn entstellen würde. Auch das wiege schwer.

Der Verteidiger plädierte für eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Er sagte: „Viele Sachen sind abstrakt ganz fürchterlich gefährlich.“ Aber am Ende sei „wenig passiert“.