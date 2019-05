Mehr als 100 „Big Ducks“ in der Schönheitskonkurrenz

Coesfeld. Nur noch anderthalb Wochen, dann startet am Pfingstsonntag (9. 6.) das vierte Coesfelder Entenrennen auf der Umflut der Berkel zwischen dem Walkenbrückentor und dem Pulverturm. Schon vorher wird die schönste der Sponsoren-Enten gekürt, die im Schaufenster des Spielwarengeschäftes „Spielekiste“ zu bewundern sind. Das vor allem von den Coesfelder Kindergärten und Schulen mit viel Ideenreichtum und großer Kreativität gestaltete Federvieh bietet ein prachtvolles Bild. „Daraus die schönsten und originellsten Enten auszuwählen, wird nicht einfach sein, denn eigentlich hätte jede Ente einen Preis verdient“, meint Mitorganisator Prof. Dr. Bernd Walter vom örtlichen Lions Club. Aber alle Enten haben eine zweite Chance. Sie gehen im Rennen der „fetten“ Enten um 14.45 Uhr an den Start und ermitteln die schnellsten Teilnehmer. Dann folgt um 16 Uhr das Hauptrennen mit den kleinen „Race Ducks“, die die Umflut wieder in ein gelbes Meer verwandeln werden.