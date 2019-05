Iraner will Abschiebung verhindern

Lette. Es ist 6 Uhr morgens, als die Einsatzkräfte am Mittwoch an der Flüchtlingsunterkunft Am Haus Lette anrücken, um eine Familie aus dem Iran zur Ausreise nach Dänemark abzuholen. Als der 30-jährige Vater zu verstehen gibt, dass er sich bei weiterem Einschreiten verletzen werde, beginnt ein größerer Einsatz, in dessen Verlauf die Unterkunft evakuiert wird. Die nach und nach eintreffenden Kinder und Eltern, die zur gegenüberliegenden Grundschule und in den Marienkindergarten möchten, werden betreut und begleitet. Dreieinhalb Stunden dauert es, bis Am Haus Lette wieder Ruhe einkehrt. Verletzt wird bei dem Einsatz niemand.

Von Ulrike Deusch