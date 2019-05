Mordsunterhaltung im Sommer

Das Programm in der Übersicht:

0 „Wenn Overbeck kommt“, Lesung mit Roland Jankowsky, 25. Juli, 19.30 Uhr, Forum der VHS, Osterwicker Straße 29.

Overbeck ist vielen aus den Wilsberg-Filmen bekannt. „Roland Jankowsky ist ein exzellenter Vorleser und hat sich kriminelle Kurzgeschichten ausgesucht, die auch mal makaber-heiter sind“, beschreibt Brigitte Tingelhoff den Inhalt. Der Humor kommt nie zu kurz, heißt es in der Ankündigung, auch wenn munter gemordet und gestorben wird.

0 „Vom Anfang bis zum Ende der Liebe“, Literatur und Musik mit dem Literatett Jenny Heimann, Harald Schönfelder, Harald Sumik und Freddie Pieper, 13. August, 19.30 Uhr, Bücherei.

Das Quartett bietet Lieder, Gedichte und Texte zum Verlauf der Liebe. „Vom Kennenlernen bis zum Zeitpunkt, an dem die Teller an die Wand fliegen oder auch eben bis zum Tod“, beschreibt die Büchereileiterin das Programm an dem Abend in Anlehnung an das Motto der Veranstaltungsreihe. Ob Texte von Brecht, Balladen und Gedichte von der Minne bis Udo Jürgens, es wird nicht langweilig. „Die tiefe Bassstimme von Freddie Pieper ist einfach göttlich.“

0 „Kein Wunder“, Lesung mit Frank Goosen, 20. August, 19.30 Uhr, VR-Bank Westmünsterland, Kupferstraße 28.

Der Kabarettist aus Bochum stellt seinen neuen Roman vor: Eine Komödie, die von der Subkultur Westberlins und von der Dissidentenszene im Osten, aber auch von Film, Musik, Clubs und Kneipen im Ruhrgebiet erzählt. „Seine Bücher leben von der Nähe zu den Menschen, man kann sich gut in sie hineinversetzen“, so Brigitte Tingelhoff.

0 „Bis das Blut gefriert“, Christoph Tiemann und das Theater ex libris, 29. August, 19.30 Uhr, Bischofsmühle 10.

Ob diabolisches Kichern mysteriöser Gestalten oder die säuselnde Stimme einer englischen Lady, die junge Männer ins Verderben lockt – mit Leichtigkeit schlüpft der Schauspieler, bekannt aus dem WDR, in verschiedene Rollen. „Das sind Gruselgeschichten von Mord und Wahnsinn. Er hat sich extra eine dunkle Atmosphäre gewünscht“, berichtet Brigitte Tingelhoff. „Und was wäre dafür besser geeignet als die Scheune neben der Bischofsmühle.“

Die Karten für die Veranstaltungen sind ab sofort in der Buchhandlung Heuermann und im Bürgerbüro der Stadt erhältlich. Sie kosten je neun Euro. „Schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt.“