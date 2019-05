Die neue Vorsitzende übernimmt einen gut aufgestellten Verein. Dazu Dr. Bernd Walter, der ihn vor Schürhoff lange Jahre leitete und als Wahlleiter fungierte: „Ich freue mich, wie lebendig und solide es weitergeht.“ Dass eine gute Basis da ist, zeigte sich auch in den Jahresberichten. Der einstimmig wiedergewählte Kassierer Carl-Wilhelm Burges-Hohenschwert informierte die Mitglieder über das angewachsene Vereinsguthaben. „Die Finanzen sind gesichert und wir haben ein gutes Polster für die Umgestaltung des Hospiztreffs.“

Die Arbeiten an der Walkenbrückenstraße laufen bereits. Damit werden auch die Voraussetzungen für einen entsprechend gestalteten Trauerraum geschaffen, wie Elisabeth Schürhoff in ihrem Bericht erwähnte.

Die pensionierte Grundschulleiterin Johanna Köning hat Hospiz-Erfahrungen auf Kreisebene, im Beirat des Hospizhauses Anna Katharina in Dülmen sowie im Leitungs-Team von DaSein in Coesfeld gesammelt. „Ich freue mich auf die gemeinsame Gestaltung, die vor uns liegt.“ Dafür sagte auch ihre Vorgängerin, Elisabeth Schürhoff, ihre weitere Unterstützung zu. Sie ist seit der Gründung aktiv und erinnerte daran, dass DaSein im September nächsten Jahres das 20-Jährige feiern wird.

Das Team komplettieren (ebenfalls einstimmig gewählt): Judith Kraft (Schriftführerin) und Brigitte Hamm (stellvertretende Vorsitzende). Als Rechnungsprüfer bestätigten die Mitglieder Susanne Damhus und Rainer Sentis.

Dem Verein gehören 135 Mitglieder an, von denen im vergangenen Jahr gut 50 in der Sterbe- und Trauerbegleitung von weit über 100 Menschen aktiv waren. Zwei hauptamtliche Kräfte koordinieren die Arbeit, denen der Dank des Vorstandes dafür ebenso galt wie dem großen Engagement der ausgebildeten Ehrenamtlichen. Ein entsprechender Befähigungskurs wird auch in diesem Jahr wieder angeboten. Gesucht werden zudem an Öffentlichkeitsarbeit interessierte Menschen.

Neben Workshops und Gruppenarbeit im Bereich Trauerbegleitung führte DaSein auch mehr als zehn Fortbildungsveranstaltungen durch. Zudem wies die hauptamtliche Koordinatorin, Ursula Pich-Potthoff, auf Projekte mit Pflegeheimen und Schulen hin. | www.dasein-hospizbewegung.de