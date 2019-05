Hunderte rocken die Flaniermeile

Dann beginnt der Haupt-Act des Nachmittags: Das einzige Konzert der Panda Apotheke in diesem Jahr in ihrer Heimatstadt. Schnell füllen sich die letzten Lücken vor der Bühne, und dann gibt es über drei Stunden Musik vom Feinsten. Selbst der noch ungepflasterte und nur mit grobem Schotter verfüllte Bereich vor der Bühne hält die Fans nicht davon ab ordentlich abzurocken. Bis kurz vor 22 Uhr sorgen die Pandas für ausgelassene fröhliche Stimmung auf Coesfelds neuer Flaniermeile.

Zuvor versetzt die Trommeltruppe „Escola de Samba“ die Gäste in Partystimmung. Auch an die kleinen Besucher haben die Anlieger Café Central, Kaffeemühle und Schmiede gedacht: Bungee Run, Spiderweb und eine Klett-Kletterwand sind bei den Kindern der Renner. Für ein buntes Bild sorgen zudem die am Stand der Tanzschule Falk fantasievoll geschminkten Mädchen und Jungen.

Zwei Videos von der Einweihungsfeier gibt es auf der Facebook-Seite der AZ.