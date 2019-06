„Klimanotstand“ ausrufen

Coesfeld. In der jüngsten Ratssitzung ging ein Antrag der Grünen – bei vier Enthaltungen – ziemlich glatt durch. Künftig sollen in allen Bebauungsplänen der Stadt Empfehlungen für die Bauherren stehen zu Energieeffizienz, Klima- und Artenschutz. Fraktionssprecher Erich Prinz freute sich über die breite Unterstützung der anderen Fraktionen bei diesem Thema, hob aber auch hervor, dass im Klimaschutz künftig neben solchen Appellen an die Bürger, freiwillig etwas zu tun, auch in Coesfeld „größere Schritte“ vonnöten sein werden. Und verbindliche. Jetzt legen die Grünen nach mit einem Antrag, in dem sie eine fraktionsübergreifende Resolution zum „Klimanotstand“ auf den Weg bringen wollen. Der Begriff, so erklärt Prinz, sei dabei symbolisch zu verstehen – er soll „keine juristische Grundlage für die Ableitung von Notstandsmaßnahmen“ sein.

Von Detlef Scherle