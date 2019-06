160 Läufer trotzen der Sommerhitze

Coesfeld. Hannes hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Sieben Runden will ich schaffen“, sagt der Achtjährige, der mit seiner Mutter Monika Heck, seinem Vater Uli Kleideiter und seinen Brüdern Jakob und Theo nicht das erste Mal beim Spendenlauf des Bunten Kreises an den Start gegangen ist. „Ich bin mit Papa schon ein paar Mal joggen gewesen“, antwortet Hannes auf die Frage, ob er denn für den Lauf trainiert habe. Als die Klappe schlägt und das Zeichen für den Start gibt, sprinten 160 Läufer los. Als größte Gruppe mit 53 Teilnehmern darf sich die Martin-Luther-Schule am Ende über einen kleinen Sonderpreis freuen.

Von Florian Schütte