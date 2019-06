„Crashkurs“ in Pedelec-Sicherheit

Coesfeld. Schnell in den Turbo geschaltet und ruckzuck ist das Fahrrad mit dem eingebauten Rückenwind bei 25 km/h angelangt. Die Straße ist frei. Doch dann: An einer Bushaltestelle läuft eine Frau gedankenverloren rückwärts auf die Straße und schon ist es passiert. Ein Zusammenstoß ist trotz Vollbremsung nicht mehr zu verhindern. Zum Glück ist alles nur eine Simulation, die viele Interessierte gestern am Stand der Kreispolizeibehörde erlebt haben. Anlässlich des Tages des Fahrrads haben die Beamten an der Kupferpassage rund um E-Bikes und Pedelecs informiert. Im wahrsten Sinne des Wortes ein „Crashkurs“ in Sachen Sicherheit.

Von Florian Schütte