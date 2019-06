Nach dem Fassanstich rockigen Beats auf der Pfingstwoche lauschen

O’zapft is! Und das im Juni. Was die Bayern zum Oktoberfest können, ist für Bürgermeister Heinz Öhmann auch auf der Coesfelder Pfingstwoche kein Problem. Schnell fließt der Gerstensaft in Strömen. Lasset die Spiele beginnen! Die Bands des heutigen Abends: die Big Band des Nepomucenums, Dragonfly um Frontfrau Elif mit starkem Gitarrensound und Papergrass um den Coesfelder Jürgen Rasch. Foto: Marlies Prost

Von Allgemeine Zeitung