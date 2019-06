Zünftiger Start ins Festwochenende

Alle angemeldeten Gruppen erhalten an diesem Abend pro Person acht Biermarken und einen Essensgutschein für ein deftiges Spießbratenbrötchen mit Krautsalat. Das Komplettpaket kostet 15 Euro pro Person. (Ersparnis von ca. 3 Euro). Die Bewirtung erfolgt an den Biergartentischen. Musikalisch wird der Abend begleitet von der Musikkapelle Holtwick und im späteren Verlauf des Abends von DJ Carsten Schwarma.

Reservierungen sind bis zum 20. Juni an der Aral Tankstelle Uckelmann oder auf der Internetseite www.allgemeiner-schuetzenverein-lette.de/ möglich. Da es in den ersten Tagen der Veröffentlichung zu einem technischen Problem gekommen war, sollten die direkt auf der Seite eingegebenen Anmeldungen noch einmal ausgedruckt, ausgefüllt und bei der Aral Tankstelle Uckelmann abgeben oder per Mail an info@allgemeiner-schuetzenverein-lette.de geschickt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Schützen. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, gilt die Reihenfolge, in der die Anmeldungen eingehen. Alle Gruppen erhalten nach dem Anmeldetermin bzw. nach Vergabe aller freien Plätze eine Bestätigung mit dem weiteren Ablauf. Natürlich finden alle anderen Programmpunkte des Schützenfestes in gewohnter Weise statt. Der Verein freut sich über viele Gäste aus Lette und Umgebung.