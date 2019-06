„Das Heiligste schützen“

Coesfeld ging einen besonderen Weg, indem alle drei Gemeinden zusammenarbeiteten. „Wir wollten gleiche Standards“, begründete Mattias Bude, Pastoralreferent und Präventionsfachkraft in St. Lamberti, das Vorgehen. Und sie wollten möglichst viele aktive Gemeindemitglieder einbinden. Verantwortliche aus den Kindergärten, der Messdienerarbeit, Caritas, Katechese, Ferienwerk, Flüchtlingsinitiative, Büchereien, Kinder- und Jugendchören und Hausaufgabenbetreuung brachten sich ein und arbeiteten gemeinsam mit einer siebenköpfigen Steuerungsgruppe an dem ISK, das am Donnerstagabend im Pfarrzentrum Anna Katharina vorgestellt wurde.

Kernstück des Coesfelder Schutzkonzeptes ist ein Verhaltenskodex, den künftig alle haupt- und ehrenamtlichen Kräfte, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben unterzeichnen müssen.

Ausführlicher Bericht und Kommentar am Samstag in der Allgemeinen Zeitung.