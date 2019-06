Fetzige Lieder, Tanz und Theater

Coesfeld (ct). So langsam werden sie kribbelig, die jungen Sänger und Sängerinnen des Kinderchores Anna Katharina, die in den vergangenen Monaten das Kindermusical „Israel in Ägypten“ unter der Leitung von Kantor Ralf Blasi einstudiert haben. Denn jetzt geht es stramm auf die Premiere zu, die am Samstag (15. 6.) um 15.30 Uhr in der Aula des St.-Pius-Gymnasiums stattfindet und der sich eine weitere Aufführung am Sonntag (16. 6.) ebenfalls um 15.30 Uhr anschließt. Das Stück von Thomas Riegler erzählt in kindgerechter Weise die biblische Geschichte des Volkes Israel, das von den Ägyptern versklavt und von Moses in die Freiheit geführt wird. Fetzige Lieder, kleine Theaterszenen und Tanzeinlagen fügen sich zu einem unterhaltsamen und kurzweiligen Ganzen. Zur Verstärkung hat sich der Kinderchor Tanzgruppen aus den Kindergärten der Anna-Katharina-Gemeinde und eine Band ins Boot geholt. Den letzten Schliff gibt es beim Probentag, den die Mädchen und Jungen am schulfreien Dienstag nach Pfingsten absolvieren.

Von Allgemeine Zeitung