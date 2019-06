„Die Stückzahlen liefern uns nicht nur einen Überblick über die aktuelle Population, sondern ermöglichen auch eine Prognose für die Zukunft.“ Und die sieht gar nicht gut aus. „Der Winter war definitiv nicht so nass und schmuddelig, als dass die Borkenkäfer durch Pilzbefall hätten dezimiert werden können. Im Gegenteil. Rund 90 Prozent haben den Winter überlebt.“ Und diese große Ausgangspopulation ist aktuell dabei neue Bäume zu besiedeln und für Nachwuchs zu sorgen. „Die Flugaktivität ist bereits in vollem Gange“, berichtet Kleining und steht in einem Fichtenwald im Letter Bruch. Während rechts von ihm noch im wahrsten Sinne des Wortes das blühende Leben herrscht, ist linkerhand Kahlschlag angesagt. „Daran ist sowohl der Sturm vor einiger Zeit schuld, vor allem aber auch die Borkenkäfer.“

Auf dem Weg zum Waldstück künden zahlreiche Fichten mit kupferroten Baumkronen davon, dass sie nicht mehr zu retten sind, eine Folge des Borkenkäfer-Befalls. „Als ich letzte Woche hier gewesen bin, war das noch nicht zu erkennen“, zeigt er sich besorgt.

Um dieser Plage Herr zu werden, hilft nur eines. Das geschädigte Holz, das bereits geschlagen auf dem Boden liegt, muss weg. Und zwar schnell. „Frische Rinde dient den Käfern als Nahrung und Heim. Hier findet die Entwicklung statt. Deshalb muss das Restholz entweder gehackt oder weggeschafft werden.“ So oder so ein Verlust für die Waldbauern. „Hackschnitzel können wegen des großen Angebots kaum noch kostendeckend abgesetzt werden, und der Preis für die Säge-Fichten hat sich in den vergangenen Jahren wegen der Käfer bereits halbiert.“ Denn in ganz Deutschland sind Fichten betroffen, die Sägewerke sind ausgelastet. Das Holz aus dem Letter Bruch ist jetzt sogar für den Export vorgesehen. „Normalerweise machen wir das nicht. Aber in diesem Fall muss das Holz einfach weg. Es geht nach Südostasien, vorher werden die Käfer durch eine Spezialbehandlung im Überseehafen abgetötet“, erklärt Martin Kleining. Gute Preise gibt es auch hierfür nicht.

Im noch nicht so gezeichneten Teil des Waldes sind bereits wieder junge Bäume zu erkennen. Zwischen den ganzen neuen Fichten haben sich hier und da auch Kiefern versteckt. „Wir brauchen in der Zukunft viel mehr Mischwälder, also Nadel- und Laubhölzer. Das streut das Risiko“, zeigt der Experte eine mögliche Richtung auf. „Sonst haben wir in 50 bis 60 Jahren wieder das gleiche Problem.“ Generell sei die Fichte für die klimatischen Bedingungen, wie sie im Münsterland herrschen, nicht mehr geeignet. „Es ist viel zu warm hier. Prinzipiell brauchen wir ja Nadelholz, aber besser wären Douglasien oder Lärchen.“ Klimastabile Wälder mit Mischbeständen – das wäre ideal.

Sorgenvoll schaut Martin Kleining auf den Sommer. „Es ist bereits jetzt viel zu trocken. Wenn wir einen ähnlichen Sommer bekommen wie im vergangenen Jahr, dann wird es wirklich verdammt schwierig.“