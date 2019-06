Forum für das Ehrenamt

Coesfeld. Sie ist längst eine feste Größe in der Stadt, nun soll sie auch eine feste Adresse bekommen: Die Bürgerstiftung Coesfeld möchte das seit geraumer Zeit leer stehende Erdgeschoss des Natz-Thier-Hauses an der Pfauengasse nutzen. Geplant sei, eine Geschäftsstelle einzurichten mit Büro, kleinem Besprechungsraum, Lager und Archiv im hinteren Teil und einem Veranstaltungs-/Begegnungsraum im Eingangsbereich, berichtet Stiftungsvorsitzender Johannes Evers auf Anfrage. Letzterer soll das Herzstück der Geschäftsstelle werden, ein Forum für Kultur und Kommunikation, das nicht nur die Bürgerstiftung bespielen will. „Dieser Raum soll allen ehrenamtlich Tätigen zur Verfügung stehen, die ihn für Versammlungen und kleine, öffentliche Veranstaltungen nutzen können“, so Evers, der es wichtig findet, die Bürgerstiftung im 15. Jahr ihres Bestehens „auch visuell zu verankern.“ Ein Gedanke, der prominente Unterstützung erfährt. Prof. Dr. Burkhard Küstermann, Experte für Bürgerstiftungen, habe bei einer Klausurtagung zum Thema „Bürgerstiftung 2030“ im vergangenen Jahr ebenfalls dazu geraten, der Institution ein Gesicht zu geben. Wie Evers weiter mitteilt, sei die Bürgerstiftung in guten Gesprächen mit der Stadt Coesfeld, die Eigentümerin der geschichtsträchtigen Immobilie ist.

Von Christine Tibroni