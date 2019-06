Selbstbewusstsein unter Sonne getankt

Nach Spanien, Frankreich, Irland, in die Niederlande und sogar nach Costa Rica hatte es die Schüler verschlagen. Vor allem Spanien erfreute sich in diesem Jahr großer Beliebtheit. 13 Schüler zog es nach Saragossa, Barcelona, Valencia, Madrid, Castellón oder Sevilla. Anton hat acht Wochen im Sekretariat einer weiterführenden Schule in Castellón gearbeitet. „Dort habe ich unter anderem auch das Mensaessen verwaltet“, sagt der junge Mann. Überhaupt standen Schulen, vor allem Sprachschulen, bei den Schülern besonders hoch im Kurs. Jana durfte in einer solchen Schule sogar den A2-Kurs unterrichten.

Mit zwölf Stunden Flug hatte Katharina die weiteste Anreise. Sie hatte sich ein Hotel in Costa Rica als Arbeitgeber ausgesucht. „Ein wirklich wunderschöner Ort“, schwärmt die junge Mutter von den fünf zwischen Pools gelegenen Reetdach-Häusern des Hotels. Während der Arbeit war sie für das Ein- und Auschecken der Gäste zuständig und musste auch Texte in verschiedene Sprachen übersetzen. In ihrer Freizeit hat sie das lateinamerikanische Land erkundet – mit seinen Stränden und Wasserfällen und ist sogar auf einen Vulkan gestiegen.

Zeit für Freizeit blieb immer. So hat Doreen nach der Arbeit in einer Sprachschule in Sevilla das Fußballspiel Sevilla gegen Schalke im Stadion verfolgt und einen Kurztrip nach Marokko unternommen. Und auch Chris blieb nach seiner Arbeit in einer Vermittlungsagentur für Auslandspraktikanten in Irland noch Zeit, die Grüne Insel zu erkunden.

Um ihre Unterkünfte mussten sich die Schüler selbst kümmern. Ob in einer rumänischen Gastfamilie wie Saskia oder in einer WG mit Mitbewohnern aus Russland und Neuseeland wie bei Elena – auch die Freizeit war multikulturell geprägt und forderte von den Schülern die Kenntnisse mehrerer Fremdsprachen. Und genau diese haben sich letztlich bei allen Heimkehrern verbessert. Zudem zählten fast alle mehr Selbstständigkeit und ein größeres Selbstbewusstsein zu den Vorzügen ihres Auslandsaufenthalts. „Ich hab in der Familie sogar Kochen gelernt“, meint Anton. Die vielen positiven Erfahrungen trösten dann auch über Heimweh und die eine oder andere Schwierigkeit in den Unterkünften hinweg. Finanziell brachte die Förderung durch das Programm Erasmus +, um die sich Europakoordinator Andreas Reuters gekümmert hatte, vielen Schülern eine Erleichterung. Gerade einmal rund 600 Euro mussten sie im Schnitt als Eigenanteil aufbringen.

Insgesamt bringt Saskia es auf den Punkt: „Meine Erwartungen haben sich wirklich erfüllt.“ Eine gute Stütze für die Schüler der HBF-18, die im nächsten Jahr ihr Praktikum antreten und gespannt im Publikum sitzen. Doch dann kristallisiert sich womöglich ein neues beliebtes Reiseziel heraus, wie Anastasia, Julia und Tim unisono zu Protokoll geben: „Amsterdam!“