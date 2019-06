Coesfeld. In eine Spielhalle an der Hansestraße sind Unbekannte eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Ereignet hat sich der Einbruch in der Nacht zu Samstag zwischen 1 und 2 Uhr. Die Täter hebelten laut Polizei eine Tür zur Spielhalle auf. Anschließend wurden mehrere Spielautomaten aufgehebelt und die Geldkassetten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld telefonisch unter Tel. 02541/140, entgegen.

Von Allgemeine Zeitung