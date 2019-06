Coesfeld. Ein heißer Anwärter auf den Coesfelder Theaterpreis „Cosi“ hat am Wochenende seinen Hut in den Ring geworfen: Kinderchor und Kindergärten der Anna-Katharina-Gemeinde, die mit dem Musical „Israel in Ägypten“ eine eindrucksvolle Bewerbung abgaben. 70 Kinder plus Band, Sprechern und zahlreichen Helfern hinter den Kulissen führten am Samstag und am Sonntag auf der Bühne der Pius-Aula das Stück von Thomas Riegler auf.

Von Christine Tibroni