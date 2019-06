„Neben einem offiziellen Festakt wollten wir auch ein öffentliches und lockeres Fest für Interessierte und Nachbarn an unseren drei Standorten veranstalten,“ sagt Vorstand Christian Germing. „Im Mai haben wir bereits in Dülmen gefeiert und im September laden wir in Lüdinghausen ein“, führt Germing weiter aus.

Das Fest bot eine gute Gelegenheit, die vielfältigen Angebote im Caritas-Haus an der Osterwicker Straße kennenzulernen. „Großes Interesse hatten die Besucher an unserer Tagespflege,“ meint Fachbereichsleiterin Veronika Reuter. Viele Besucher genossen ihren Kuchen gleich im wohnlich gestalteten Gemeinschaftsraum oder auf dem Balkon.

Ein gelungenes Fest mit einem hohem Informationsangebot, getragen von vielen freundlichen Mitarbeitern.