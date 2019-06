Rechtspopulisten demonstrieren – Antoniner weichen

Coesfeld. Der traditionelle Große Zapfenstreich anlässlich des Schützenfestes der St. Antonius Schützenbruderschaft findet am kommenden Samstag erstmals nicht auf dem Marktplatz, sondern im Schlosspark statt. Hintergrund ist eine Kundgebung, die die rechtspopulistische „Bürgerbewegung Pax Europa“ mit Sitz in Naumburg (Sachsen-Anhalt) vor dem Rathaus abhalten will. Ursprünglich wollte sie dort von 11 bis 18 Uhr „über den politischen Islam aufklären“, wie sie das vor rund sieben Monaten – unter großem örtlichen Protest – schon einmal getan hat. Am 3. November 2018 standen 21 überwiegend auswärtigen Kundgebungsteilnehmern über 500 Coesfelder, darunter Vertreter aller Ratsfraktionen und der Kirchen, mit Trillerpfeifen und Transparenten entgegen und nahmen den hiesigen Türkisch-Islamischen Kulturverein wegen seiner (zwischenzeitlich verworfenen) Moscheebaupläne in Schutz (wir berichteten). Worum es „Pax Europa“ bei der Neuauflage der Demo genau geht, blieb gestern unklar. Eine Anfrage unserer Zeitung beantwortete die Organisation nicht. Wie die Polizei bestätigte, ist als Redner wieder der Rechtspopulist und Pegida-Mann Michael Stürzenberger aus München vorgesehen, der wegen islamophober Umtriebe vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Zuletzt war er 2017 vom Amtsgericht Duisburg wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Von Detlef Scherle