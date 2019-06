Glasfaserausbau startet im Herbst

Dafür stehen jetzt die genauen Planungsarbeiten an. „Diese werden in den nächsten Wochen durchgeführt werden“, erläutert der Projektkoordinator. Hierzu wird die Deutsche Glasfaser in Kooperation mit den Stadtwerken einen Netzplan erstellen und Standorte für die Verteilerstationen suchen. Anschließend sollen die Ausbauarbeiten beginnen. „Spätestens im Herbst rollt der erste Bagger an“, zeigt sich Fuchs optimistisch.

Für mögliche Nachzügler öffnet der Servicepunkt an der Bahnhofsstraße in Lette letztmalig am Freitag und Samstag. „So haben alle nochmal die Chance, zu den vergünstigten Konditionen einen Vertrag abzuschließen.“

Nachdem die Nachfragebündelung in Lette, Goxel und Maria Frieden abgeschlossen ist, beginnt diese in den vom Unternehmen neu eingeteilten Teilgebieten Coesfeld-Ost und Nordost. Die Planungen hierfür starten laut Fuchs Anfang des kommenden Monats. Ein erster Informationsabend findet am 9. Juli um 19 Uhr in der Coesfelder Bürgerhalle statt. Anschließend eröffnet ein neuer Servicepunkt an der Ecke Grimpingstraße/Kalksbecker Weg am 13. Juli. Stichtag für das Ende dieser Nachfragebündelung ist der 30. September. Der bisherige Servicepunkt wird zum Planungsbüro umfunktioniert.