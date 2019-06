Wer hat noch „echten“ Trödel im Keller?

Alles, was noch gut erhalten ist, Raritäten und Kurioses eingeschlossen, sei absolut „flohmarktverdächtig“, so Lampe. So eine Entrümpelung habe viele Vorteile: Die Menschen könnten sich von einer Last, die oftmals auch schwer auf der Seele liege, befreien. Auf der anderen Seite können andere das ein oder andere Stück vielleicht noch gut gebrauchen. Und zu guter Letzt können die gespendeten Sachen einen Erlös erbringen, der hilft, die Eigenmittel für die Kirchenrenovierung zusammenzubekommen.

Von fleißigen Helfern werden die Sachen entgegen genommen und für die Präsentation am Trödelmarkttag sortiert. Für den Verkaufstag selbst werden noch Freiwillige gesucht: „Jede helfende Hand wird gebraucht“, wirbt Backes darum, sich zu melden. Auch Kuchenspender sind gefragt, denn am Veranstaltungstag sollen die Besucher von 10 bis 17 Uhr rundum versorgt werden – mit Kaffee, Kuchen und Leckerem vom Grill.