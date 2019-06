Radfahrerin von Pkw erfasst – tot

Coesfeld (js). Tödlich verletzt wurde eine 79-jährige Fahrradfahrerin aus Coesfeld bei einem Verkehrsunfall auf der L 555 von Coesfeld in Richtung Rosendahl unweit des Abzweiges nach Varlar. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau am Sonntag gegen 13 Uhr von einem Wirtschaftsweg kommend die Landesstraße queren und missachtete dabei die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers aus Dülmen. Sie wurde vom Auto erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Der angeforderte Rettungshubschrauber aus Rheine, der auf der gesperrten Straße gelandet war, flog unverrichteter Dinge wieder ab. Die Feuerwehr übergab die Unfallstelle an die Polizei, die zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter einschaltete. Foto: js

Von Jürgen Schroer