Heißes Rennen um die Königswürde

Bierkönig ist Herbert Schumacher, der den Vogel bereits mit dem 162. Schuss von der Stange fegte. Eine ebenfalls wichtige Position bekleidet Julian Richter, der sich nach einem 45 Minuten dauernden Schießen den Sternkönig-Titel sicherte.

Das Schützenfest stand im Vorfeld im besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Die Traditionsveranstaltung war am Samstag aufgrund der „Pax-Europa“-Kundgebung vom Marktplatz in den Schlosspark ausgewichen, wo die Veranstaltung erstmalig stattfand. „Das Antreten im Park ist super angekommen“, so Schützenbruder Sebastian Langener. „Wir hatten eine ähnlich große Beteiligung wie in den letzten Jahren und sind nicht abgeneigt, auch in den kommenden Jahren im Schlosspark anzutreten.“ Zudem lobte Langener die Zusammenarbeit zwischen Verein, Stadtverwaltung und Ordnungsamt, die hervorragend funktioniert habe.

Ehrendame Wiebke Wilde war gleich in doppelter Funktion beim Schützenfest vertreten. Neben ihrer Verpflichtung auf den Thron wurde sie am Samstag zum „Spieß“ der Frauenkompanie befördert. Den Abend ließen die Schützen bei herrlichstem Wetter mit einem Dämmershoppen an der Vogelstange ausklingen.