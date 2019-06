„Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht“, so Holger Eckardt, BNI Gebietsdirektor in Coesfeld, laut Pressemitteilung. Wer langfristig mit kaufstarken Kunden in Kontakt bleiben möchte, der suche und pflege seine Kontakte. Empfehlungen gehörten heute zu den interessantesten Möglichkeiten im Vertrieb. Der potenzielle Kunde habe seinen Bedarf geäußert und warte im Idealfall schon auf den Anruf des Unternehmers. Wenn Unternehmer solche Empfehlungen nicht nur durch Zufall erhalten möchten, dann brauche es dazu ein System.

Deshalb treffen sich die Mitglieder des Teams Ossenkopp einmal wöchentlich zum Netzwerken zur frühen Stunde im Hotel Haselhoff zu einem Frühstücksbuffet. Das definierte Ziel lautet: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Damit die Ziele erreicht und die Treffen nicht zum „Kaffeekränzchen“ werden, ist der Ablauf klar strukturiert.

Jeder Teilnehmer hat Gelegenheit, sich, sein Gewerk sowie sein Alleistellungsmerkmal zu präsentieren und seine Wunschkunden zu definieren. Mal sachlich und mit Fakten, mal witzig und bildhaft – so erfahren die Geschäftsleute mehr übereinander, denn die Kenntnis der Stärken und Qualitäten der anderen Mitglieder ist wichtig für die Empfehlung. Für erfolgreich vermittelte Aufträge dankt man dem Empfehlungsgeber vor versammelter Runde. Das Motto lautet „Wer gibt, gewinnt“.

Claus Terbeck, Unternehmerteam-Direktor Ossenkopp, ist begeistert von der Energie zwischen den Unternehmen und den daraus resultierenden Geschäften, heißt es im Pressebericht. Schon beim Gründungstreffen sei auf den ersten Blick zu erkennen gewesen, was diese Vereinigung regionaler Geschäftsleute ausmache: die Vielfalt an Professionen. Von Floristin und Küchenbauer über Dachdecker bis hin zum Versicherungsfachmann – kein Beruf überschneidet sich, weder im Team Ossenkopp noch in einem der weiteren Unternehmerteams im Münsterland. „Das Besondere an dem Coesfelder Team ist das Engagement der Mitglieder. Schon am Gründungstag wurden über 20 Empfehlungen ausgetauscht und entsprechender Umsatz verzeichnet“, so Holger Eckardt.

Die nächsten Wochen würden zeigen, wie viel Umsatz die Empfehlungen bringen werden, denn BNI sei das einzige Unternehmer-Netzwerk, das Ergebnisse erhebe und ausweise.

Jede Empfehlung und der daraus generierte Umsatz würden statistisch festgehalten.