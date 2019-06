Coesfeld. Ein grauer Citroen C1, der am Marienring in Coesfeld abgestellt war, ist dort am Samstag (22. 6.) im Zeitraum zwischen 7.30 und 16 Uhr von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Tel. 02541/140.

Von Allgemeine Zeitung