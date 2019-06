Pro Coesfeld will Konzept für zehn Jahre

Hintergrund für die Initiativen sind laut Hallay und Vennes die immensen Investitionen, die in Coesfeld anstehen. Gründe dafür seien „unterlassene Instandhaltung und Investitionstätigkeit“ sowie „fehlende Personalplanung“. Allein die Sanierung und Modernisierung des Schulzentrums soll – wenn keine Abstriche gemacht werden – 78 Millionen Euro kosten. Aber auch an anderen Schulen gibt es laut Pro Coesfeld – für 45 Millionen Euro – noch einiges zu tun. Weitere Infrastrukturmaßnahmen sollen, wie die Wählergemeinschaft erklärt, mit 20 Millionen Euro zu Buche schlagen. Unter anderem soll die Fußgängerzone erneuert werden. Und der neue Brandschutzbedarfsplan erfordert nach ihrer Darstellung Investitionen bei der Feuerwehr von bis zu 13 Millionen Euro. Das sind nur einige Beispiele – insgesamt rechnet Pro Coesfeld mit Investitionen in Höhe von fast 140 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren.

Weil das so viel Geld ist, sollten laut der Wählervereinigung auch alternative Modelle zur Finanzierung von der Stadt geprüft werden, um die Kosten im Einzelfall senken zu können. Schon seit längerem, führt Hallay aus, biete das Finanzministerium in Zusammenarbeit mit der NRW.Bank Beratung zu ÖPP-Modellen an. Die sollte auch die Coesfelder Stadtverwaltung in Anspruch nehmen, um in die Lage versetzt zu werden, Alternativen zu bisherigen Finanzierungsmodellen aufzuzeigen. Ob ein reines Mietmodell oder ein Miet-rückkaufsmodell die wirtschaftlichere Variante darstellt, ergebe sich dann jeweils aus dem Variantenvergleich.

Pro Coesfeld sieht den Vorstoß auch vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit: „Es gilt, gemeinsam dafür zu sorgen, dass Coesfeld als qualifizierter Bildungsstandort weiter besteht, die Belastung der Bürger angemessen bleibt und auch nach den geplanten und notwendigen Investitionen finanzielle Spielräume der kommunalen Selbstverwaltung, insbesondere für freiwillige Aufgaben in den Bereichen Kunst und Kultur sowie für die Unterstützung der Vereine bleiben“, bringt es Hallay auf den Punkt.

| Kommentar