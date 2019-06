Alles rund ums Fernstudium

Das Studium an der FernUni bietet ein Höchstmaß an zeitlicher Flexibilität und räumlicher Unabhängigkeit, heißt es in der Ankündigung. Möglich macht dies das Konzept des Blended Learning, einem Mix aus schriftlichem Studienmaterial, Lernen über das Internet und Präsenzphasen. Ein wichtiger Bestandteil dieses Systems sind die Regionalzentren. Sie sind das Bindeglied zwischen der Hochschule und den Studierenden in der jeweiligen Region. Studierende werden hier beraten und informiert sowie fachlich betreut. Bundesweit gibt es insgesamt 13 Regionalzentren – in großen Städten wie Berlin, Hamburg, München oder Stuttgart und auch in Coesfeld.

Innerhalb der laufenden Einschreibfrist öffnet das Regionalzentrum Coesfeld am Samstag (6. 7.) in der Zeit von 10 bis 13 Uhr für interessierte Besucher die Türen. Vortragsveranstaltungen informieren über das Studienangebot: Um 10.30 Uhr werden Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaft und Rechtswissenschaft sowie der Psychologie vorgestellt, um 12 Uhr wird ein Überblick über die Studiengänge aus den Bereichen Kultur- und Sozialwissenschaft sowie Mathematik und Informatik gegeben.

Vor dem Hintergrund der Einschreibung für das Wintersemester 19/20 (Studienstart Oktober) bietet sich an diesem Tag die Gelegenheit, individuelle Fragen zum Fernstudium zu klären, Studienmaterialien einzusehen oder auch die Einschreibunterlagen abzugeben. Willkommen sind alle, die sich über das besondere Studiensystem oder gezielt zu bestimmten Studienangeboten informieren wollen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

7 Regionalzentrum Coesfeld, Osterwicker Straße 29 (WBK), Tel.: 7582, E-Mail: regionalzentrum.coesfeld@ fernuni-hagen.de. Mehr Infos unter | www.fernuni-hagen.de/coesfeld/