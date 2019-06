Abiturienten nehmen Abschied mit Chaostag

Bobbycarrennen, Reise nach Jerusalem oder das Spiel mit dem Glück am Drehrad – in all diesen Disziplinen traten die Abiturienten des Nepomucenums beim Chaostag gegen ihre Lehrer an. Während die Schüler in fast allen Duellen die Nase vorn hatten, mussten sich die Lehrer geschlagen geben und den 110 Abiturienten gelang ihre symbolische Flucht aus dem „Cabisino“. Auch am St.-Pius-Gymnasium und am Heriburg nahmen die Abiturienten mit besonderen Aktionen Abschied von ihrer Schulzeit.

Von Allgemeine Zeitung