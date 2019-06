Feuerwehr zeigt ihre Leistungskraft

Der Löschzug 2 (Kirchspiel) der Feuerwehr bereitet sich auf eine große Veranstaltung vor: Am Samstag (6. 7.) richtet er am Rottkamp den Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Coesfeld aus. 500 Teilnehmer werden erwartet, die in Gruppen diverse Übungen durchführen. Alle Bürger sind ab 11 Uhr eingeladen, sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehr zu machen. Ein Rahmenprogramm für Groß und Klein sorgt für zusätzliche Unterhaltung.

Von Allgemeine Zeitung