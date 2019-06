Mehrere tausend Schätze warten heute auf neue Besitzer

Wo müssen denn die ganzen Bücher hin? Und was ist eigentlich mit dieser Lampe hier? Vor solchen Fragen standen die zahlreichen Helfer der St.-Lamberti-Gemeinde im Vorfeld des heute stattfindenden Trödel- und Bücherflohmarktes im Schützenzelt am Umspannwerk. Gestern wurde noch fleißig sortiert. Heute von 10 bis 17 Uhr warten mehrere tausend kleine und große Schätze auf neue Besitzer. „Der Erlös kommt der Sanierung der Lambertikirche zugute“, so Backes. „Bei uns macht das Einkaufen Spaß und es ist auch noch für einen guten Zweck“, hebt das Kirchenvorstandsmitglied hervor. Zusätzlich gibt’s für die Besucher im kühlen Zelt Eis, erfrischende Getränke, Würstchen und selbstgebackenen Kuchen zu kleinen Preisen. Foto: mwa

Von Allgemeine Zeitung