Für die Kinder, die noch keine Tonie-Box haben, steht in der Stadtbücherei eine Box zur Ausleihe bereit. Eine weitere Box steht als Präsenzbestand zum Ausprobieren in der Bücherei zur Verfügung.

Die Tonie-Box ist ein digitaler Würfel mit weichen Ecken und Kanten, der für kleine Kinder ab drei Jahren spielend leicht zu bedienen ist. An den „Ohren“ stellt man die Box an und reguliert die Lautstärke. Die Toniefigur – zum Beispiel Bobo Siebenschläfer, Bibi Blocksberg oder Dr. Brumm – wird auf die Box gestellt, die Box erkennt die Figur und schon kann der Hörspielspaß beginnen. Die Figuren und auch die Box sind sehr robust und haben somit Vorteile gegenüber einer CD, heißt es im Pressetext weiter. Wegen des zunächst noch nicht so großen Bestandes können immer nur zwei Toniefiguren auf einen Leseausweis ausgeliehen werden. Die Kinder, die in den nächsten zwei Wochen vorbei kommen, können außerdem an einem Tonie-Gewinnspiel teilnehmen.