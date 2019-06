Letter Kompromiss eine Runde weiter

Es gab aber auch noch Bedenken von anderer Seite: „Man kann den Platz aufwerten, aber warum sollen die Bäume weg?“ fragte Erich Prinz von Bündnis 90/Die Grünen mit Blick auf etliche gestrichene Schattenspender. Er forderte, „dass die Planung den Bäumen angepasst wird – und nicht umgekehrt.“ Michael Quiel von der CDU wandte ein, dass die Kastanienreihe sowieso schon einige Lücken aufweist, weil die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet war. „Auf die letzten fünf bis sechs Bäume Rücksicht zu nehmen, wäre das völlig falsche Signal“, meinte der Letteraner. Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld/Familie) sah noch Einsparpotenzial beim Gemeindeplatz, wo auch der Parkplatz neu gestaltet werden soll: „Der ist doch noch in einem ordentlichen Zustand.“ Goerke warnte auch davor, zu viel auf einmal umsetzen zu wollen: „Alle Baumaßnahmen gleichzeitig – hat man denn aus Coesfeld nichts gelernt?“ fragte er und mutmaßte, dass wohl bis 2020, zum Termin der nächsten Kommunalwahl, alles fertig sein soll.

Eigentlich müssen bis zum 30. 9. 2019 alle Projekte eingereicht werden, um noch in diesem Jahr gefördert zu werden. Aber auch Erster Beigeordneter Thomas Backes stellte klar: „Das kriegen wir schlichtweg zeitlich nicht mehr hin.“ Mit Hochdruck soll es nun an die Ausarbeitung gehen. Welche von den vier Teilprojekten reif sind, um sie einzureichen, soll dann der Rat in seiner Sitzung am 26. September entscheiden.