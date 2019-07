Auch 33 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl leben noch immer Familien in den verstrahlten Regionen, dadurch ist insbesondere das Immunsystem der hier lebenden Kinder angegriffen, so die Pressemitteilung. Seit 1992 lädt daher die Kinderhilfe Tschernobyl Coesfeld jedes Jahr Kinder zur Erholung nach Coesfeld ein.

In diesem Jahr werden mit Beginn der Sommerferien wieder 34 Kinder und Jugendliche aus dem weißrussischen Svensk zu Gast sein. Vier Wochen lang sollen sie sich von den Folgen der Strahlenbelastung in ihrer Heimat erholen und ihr Immunsystem stärken. Damit die Mädchen und Jungen auch erfahren können, wie das Alltagsleben in den deutschen Familien aussieht, werden sie zwei Wochenenden in Familien verbringen.

„Die Kinder sollen ein ganz normales Familienwochenende erleben“, so Hannelore Schulz von der Kinderhilfe im Bericht. Fehlende Sprachkenntnisse? „Kein wirkliches Problem. Wenn man bereit ist, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen und auf sie einzulassen, lässt sich auch mit Händen und Füßen sehr viel vermitteln. Aber abgesehen davon sind eine Dolmetscherin sowie ein Ansprechpartner der Kinderhilfe ständig erreichbar“, beantwortet Schulz die am häufigsten gestellten Fragen zu den Familienwochenenden.

Wer Interesse und Zeit hat, bei der „Kinderhilfe Tschernobyl“ mitzumachen und ein Kind fürs Wochenende bei sich aufzunehmen, sollte sich möglichst bald mit Hannelore Schulz in Verbindung setzen unter Tel. 0157/3247 4732).