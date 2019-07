Ehepaar Reckerlädt in seinen Garten ein

In ihr idyllisches Naturparadies laden am kommenden Wochenende Elisabeth und Josef Recker ein. Im Rahmen der Aktion „Gärten in Westfalen öffnen ihre Pforten“ zeigt das Ehepaar Recker auf 600 Quadratmetern viele verschiedene Sommerblumen. Eine besondere Augenweide sind die verschiedenen Hortensienarten: Rispen- und Bauernhortensien sowie die Ball-Hortensie Annabelle. 500 Besucher waren bei der Aktion im vergangenen Jahr zu Gast. Wie damals soll auch dieses Mal der Eintritt von zwei Euro einem sozialen Zweck zugutekommen. Der Garten am Erbdrostenweg 5 ist am Samstag (6. 7.) und Sonntag (7. 7.) jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Marek Walde

Von Allgemeine Zeitung