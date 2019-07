Mit dem Herzen zum neuen Logo

Coesfeld (leg). Eine Lutherrose mit einem Herzen im Inneren, dazu der Schriftzug „Mit dem Herzen dabei“ – dieses neue Logo repräsentiert nun die Martin-Luther-Schule. „Weil wir bald umziehen, wollten wir ein neues Logo zum neuen Erscheinungsbild“, erklärt Kerstin Bauerdick von der Martin-Luther-Schule. „Wir haben uns mit den Schülern gefragt, was unsere Schule ausmacht.“ Ein Auftragnehmer war schnell gefunden. „Maike Danner ist Lehrerin am Pictorius-Berufskolleg und Mutter von zwei Kindern an der Martin-Luther-Schule“, berichtet Sarah Blenker vom Berufskolleg. So bekamen die Schüler aus der „Pictur“, der Schülerwerbeagentur des Berufskollegs, den Auftrag zur Entwicklung des Logos. „Für die Schüler entstand im Entwicklungsprozess die große Herausforderung, die vielen Wünsche in ein kleines Logo umzusetzen“, ergänzt Sarah Blenker. „Über das Vertrauen in ihre Arbeit und das fertige Logo sind sie sehr stolz.“

Von Allgemeine Zeitung