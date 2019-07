„Vorreiter in der Digitalisierung“

Coesfeld. Ganz begeistert ist Andreas Pinkwart vom künftigen Domizil der Martin-Luther-Schule an der Franz-Darpe-Straße. Dabei ist der NRW-Wirtschafts- und Digitalminister am Freitagnachmittag eigentlich wegen einer anderen Angelegenheit gekommen – die allerdings noch nicht so augenfällig ist: der Glasfaserausbau fürs digitale Lernen. Pinkwart überreicht der Stadt Coesfeld als erster Kommune in NRW, die vom Förderprogramm des Landes profitiert, einen Bescheid über gut 57 000 Euro. Das sind 80 Prozent der insgesamt 72 000 Euro teuren Maßnahme, die neben der Martin-Luther-Schule auch der Lambertischule und der Laurentiusschule den Anschluss ans Gigabitnetz ermöglicht. Die übrigen Schulen in der Stadt sollen über Fördermittel des Bundes und eigenwirtschaftliche Initiative (Deutsche Glasfaser) erschlossen werden (wir berichteten).

Von Ulrike Deusch