Netzwerken in lauer Sommernacht

Es ist ein ungezwungener Abend mit lockeren Unterhaltungen. „Es geht auch darum, uns bewusst zu machen, dass der Standort hier ein starker ist, ohne uns darauf auszuruhen“, sagt Sparkassen-Filialdirektor Christian Overhage im Gespräch. Dr. Norbert Tiemann, Chefredakteur unserer Zeitung, führt humorvoll und kurzweilig durch das Bühnenprogramm. Daran knüpft Pinkwart als freier Redner an. Er spricht mit fast ansteckendem Optimismus von der „zweiten Welle der Digitalisierung“, die in den kommenden 20 bis 30 Jahren zu meistern sei, lässt aber auch die Schattenseiten der schönen neuen Welt rund um „Smart Home“ nicht außen vor. Hackerangriffe seien Herausforderungen, denen man sich stellen müsse. Auch die Themenfelder Künstliche Intelligenz (KI), autonomes Fahren, der neue 5G-Standard und die Energiewende spricht Pinkwart an. Gerade für letztere „müssen wir die Digitalisierung als Problemlöser sehen“.

Sommernachts-Gala "ZukunftsUNTERNEHMEN" Fotostrecke

Foto: Florian Schütte

In einer kurzen Podiumsdiskussion mit Bürgermeister Heinz Öhmann, Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Prof. Andreas Pinkwart und Florian Klostermann, Sprecher des Arbeitskreises Wirtschaft, bricht Moderator Tiemann die Digitalisierung auf die Arbeit vor Ort herunter. „Ziel ist es, Ende 2021 flächendeckend Glasfaser im Innenstadtbereich zu haben“, gibt Öhmann als Marschroute vor. Bei weiteren Themen wie der Digitalisierungsstrategie des Kreises Coesfeld oder der Sanierung des Schulzentrums erkundigt sich Tiemann ebenfalls nach dem Stand der Dinge. Anschließend dürfen die Gäste sich mit vielen Denkanstößen wieder untereinander austauschen und den Klängen der Triton-Jazzband lauschen – ungezwungenes Netzwerken in einer lauen Sommernacht.