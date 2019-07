Die Berkel plätschert lustig durch den lauen Sommerabend, Kinder spielen im Wasser, der leichte Wind lässt die schwarz-weißen Windmühlen, mit denen die Bühne geschmückt ist, fröhlich drehen, als natürlicher Schmuck beschirmt der prächtige blühende Trompetenbau den Chor. Klar stehen auf dem Programm der Joyful Singers einige Gospels wie „Let me Fly“ oder „Oh Happy Day“, die der Chor wie gewohnt mit ansteckender Freude vorträgt. Einen breiten Raum in dem circa einstündigen Konzert nehmen aber an diesem Sommerabend bekannte Pop-Songs ein. Das bunt gemischte Publikum, das Bänke, Rasen und Brücken füllt, beobachtet amüsiert, wie Kinder bei „I am sailing“ kleine Papierboote auf die Berkel setzen, lauscht versonnen dem wunderbaren, mit sanfter Innigkeit vorgetragenen Liebeslied „All of me“, oder folgt dem Chor mit Udo Lindenberg hinter den Horizont.

Chorleiter Leo Michalski führt humorvoll durch das Programm und begleitet die Lieder temperamentvoll auf dem Keyboard, wobei der Wind auch schon mal nicht die Töne, aber die Noten verweht. Tim Wesemann sorgt am Schlagzeug für den richtigen Takt. Einige schöne Soli bereichern das Programm – Elke Kühn begeistert bei „Every Praise“ mit einem rockigen Solo, Claudia Bergs gibt Michael Jacksons „We are the World“ den richtigen Drive. Dieses Konzert lässt hoffen, dass die Berkelbühne in diesem Sommer noch oft Kulisse für schöne Events ist.