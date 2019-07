Sieger strahlen im Goldregen

Coesfeld. Diese Begeisterung wirkt ansteckend auf alle Besucher der Cosi-Theaterpreisverleihung in der Bürgerhalle. Zum achten Mal vergeben die Stadtwerke Coesfeld Preise an Theaterstücke, die an Kindergärten und Schulen bis hin zu den Abiturklassen erarbeitet und aufgeführt wurden. Zehn Gruppen mit insgesamt 250 Kindern und Jugendlichen haben sich in diesem Jahr darum beworben. Vier erste Preise vergeben die Stadtwerke. Diese Gruppen erhalten einen Wanderpokal und jeweils 500 Euro Preisgeld.

Von Elvira Meisel-Kemper