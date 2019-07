Jeder Handgriff unter der Lupe

Coesfeld. Wasser marsch! Hochkonzentriert ist der kleine Lutz beim Löschen mit dem Löschschlauch. Zum 100-jährigen Bestehen des Coesfelder Löschzugs 2 - Kirchspiel hat am Samstag der jährliche Kreisleistungsnachweis der Feuerwehren an der Feuerwache am Rottkamp stattgefunden. Neben den 44 Gruppen aus 25 Orten, die sich dem Wettbewerb stellten, waren zahlreiche Vertreter aus Stadt, Kreis und Landtag erschienen. Dabei waren auch wieder zwei Gruppen der befreundeten Wehr aus Neuruppin/Brandenburg – und natürlich viele Bürger, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Von Christian Tiepold