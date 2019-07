Wohnblocks werden zur Herausforderung

COESFELD. Nach der erfolgreichen Nachfragebündelung in Lette, Goxel und Maria Frieden startet die Deutsche Glasfaser nun in den Gebieten Coesfeld-Ost und Nord-Ost durch (siehe Karte). Die Bereiche präsentierte das Unternehmen am Dienstagabend auf einer Informationsveranstaltung in der Bürgerhalle den interessierten Anwohnern. Bürgermeister Öhmann hob die Bedeutung der neuen Infrastruktur Glasfaser in einem kurzen Grußwort hervor: „Die flächendeckende Glasfaserversorgung würde nicht nur eine Attraktivitätssteigerung für die gesamte Stadt bedeuten, sondern auch den Wert der einzelnen Immobilien erhöhen.“

Von Falk Hemsing und Marek Walde