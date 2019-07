Musiker bringen Gelände zum Beben

Mit einer soliden Fanbasis unter den Besuchern, die schon vorher angeheizt wurden, hatte es die Band leicht, sich zu präsentieren. Aber dass auf der Bühne tolle Musiker mit cleveren, durchaus auch gesellschaftskritischen Texten standen, merkt das Publikum und sorgt dafür, dass das Rock-am-Turm-Gelände bebte. Es wurde Pogo getanzt, St.-Pauli-Fahnen wurden geschwenkt. Die Stimmung war ausgelassen.

„Extremismus & Intoleranz? Nein! Danke!“ Unter diesem Motto stand die 19. Ausgabe des Musikfestivals Rock am Turm. Der Familiennachmittag begeisterte auch die kleinen Rockfans. Den Anfang des Bühnenprogramms machte die Tanzgruppe „Why Not?“ von „Kids mit Handicaps“ und legte somit für den Kinderliedermacher Klaus Foitzik vor. Sein Mitmachprogramm begeisterte die kleinen Zuschauer und brachte sie zum Zappeln und Mitsingen. Neben dem Programm auf der Bühne gab es eine Hüpfburg, das THW und der DRK stellten Wagen zum Anschauen aus. Die Kinder durften selber auch mal am Steuer eines Krankenwagens sitzen. Die Gewinne der Tombola der Tanzschule Falk lockten genauso wie die Bimmelbahn oder der Popcorn- und Zuckerwattestand.

Außerdem präsentierte sich die „Schule ohne Rassismus“, das Gymnasium Nepomuceum, und versorgte an einem Stand die Besucher mit Infomaterialien. „Es ist super, dass es ein Kinderprogramm gibt“, sagten die Freundinnen Antje, Kaisa und Franka, die zum ersten Mal hier waren. „Total cool ist der Stand, an dem Krawatten aus Dosen gemacht werden.“

Auch Christiane Falk war mit ihrer Tanzschule wieder ganz vorne mit dabei und zeigte sich mit dem Verlauf des Familiennachmittags zufrieden: „Wir haben uns so bemüht, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen, und das zahlt sich aus. Es sind mehr Kinder da als über 50-Jährige, und das freut uns natürlich.“ Auf einer kleinen Bühne im Zelt wurden die Besucher mit auf eine Schifffahrt genommen.

„Vollbard“ spielte Piratenlieder, durchaus mit düsteren Texten und voller schwarzem Humor in einer akustischen Version. „Wir sind zum ersten Mal hier, es ist ein tolles Familiending“, erzählte der Sänger der Band, Regor von Zitterstimmen. Während Bruder Bommek in seiner Stube noch Trauungen für eine Mondnacht vollzog, „ich traue heute alles und jeden“, wie er sagte, spielten auf der Bühne schon „Silent Revenants“. Die Symphonic Metal Band erinnerte stark an Nightwish, durch Keyboard, starke Gitarrenriffs und eine großartige Sängerin und sorgte für eine großartige Stimmung auf dem Platz vor der Bühne. Besonderer Hingucker waren der Dudelsack und die Geige.

„Spin My Fate“ wurde von einigen schon sehnsüchtig erwartet. „Ich bin hier, weil mein alter Gitarrenlehrer hier heute spielt. Simon Bosse, der schönste Gitarrist auf Erden“, erzählte schon vor dem Auftritt Besucher Marc Hammecke. Dass es kurz vor dem Auftritt der Band anfing zu regnen, hinderte niemand, sich vor der Bühne zu platzieren. Die Band aus Münster zeigte sich souverän und spielfreudig. Zwischen den guten Riffs und den Rockstar-Posen hörte man die Bands der Neunziger raus. Mit zwei Freunden der Band als Unterstützung an der Gitarre für zwei Lieder begeisterte die Band die Rock-am-Turm-Besucher. „Der Auftritt war echt schön“, so Sänger Jan Kattner. „Das Festival steht für eine gute Sache, hinter der wir als Band voll stehen. Das Publikum war einfach cool.“

Dieses empfing darauf „Rantanplan“ mit viel Gejubel. Die Ska-Punk-Band aus Hamburg spielte nicht nur ihr Set, sondern versteigerte auch noch ein Box-Set für eine gute Sache. Coesfeld ließ sich nicht lumpen und trieb den Preis hoch, bis am Ende 100 Euro an Seawatch und das Box-Set an seinen neuen Besitzer gingen.

Dass die Band viele Fans im Publikum hatte, die auch sehr textsicher waren, merkte man direkt. Die Band verbreitete gute Laune, hatte clevere Texte. „Mr. Wilson“ spielten zwischendurch im Zelt. Tolle Musiker zeigten dort ihr Können.

Matthias Ebbert resümierte: „Der Freitag war natürlich ein Desaster, aber das ist das Risiko bei einem Festival ohne Vorverkauf, wenn dann das Wetter nicht mitspielt, aber dafür ist es heute umso besser. Der Familiennachmittag ging voll auf, es war eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Technik und allen Beteiligten. Großer Dank geht an die Geschäftsleute von Coesfeld und Umgebung und an alle Beteiligten.“ Christiane Falk fügte hinzu: „Wir alle stehen für eine offene Gesellschaft ein und leben wirklich nach dem Motto „Rassismus und Intoleranz? Nein! Danke!“, und von mir aus kann es gerne Rock am Turm 2020 geben.“