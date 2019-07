Ärger über ungeklärte Finanzierung

Lette. Eigentlich sollte am Montagabend allen Interessierten unter anderem der neue Plan zur Verschönerung des Alten Kirchplatzes in Lette vorgestellt werden: die Kombination aus zwei Varianten, so wie im Rat in der vergangenen Woche beschlossen. Doch als im Rahmen der umfangreichen Präsentation der Vorüberlegungen aus Workshops und Ausschüssen plötzlich auch wieder die Variante mit der Sperrung der Bahnhofsallee – von der Coesfelder Straße kommend in Höhe der Eisdiele – durch Verwaltung und Planungsbüro präsentiert wurde, war der Unmut groß. „Das halte ich einigermaßen für einen Skandal, was Sie hier machen“, machte Zuschauer Andreas Walde seinem Ärger Luft. „Sie wollen jetzt hier doch nicht ernsthaft noch einmal die Sperrung präsentieren, obwohl der Rat längst anders entschieden hat. Sollen wir uns etwa über demokratisch gefasste Entschlüsse hinwegsetzen?“

Von Jessica Demmer