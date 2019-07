Abgänge zur Marktgarage werden saniert

CoesfelD. Die Bäder- und Parkhausgesellschaft ist dabei, die Abgänge zur Marktgarage zu sanieren. Die Arbeiten am Abgang Süringstraße laufen gerade auf Hochtouren. Teile des Mauerwerks und der Fugen werden erneuert, außerdem sollen die Beleuchtung und die Geländer modernisiert werden, hatte die Bäder- und Parkhausgesellschaft angekündigt. Wenn die Arbeiten hier in ein paar Tagen fertig sind, zieht die Baustelle weiter zum Abgang am Rathaus und dann zum Abgang am Eiscafé. In vier bis fünf Wochen sollen dann sämtliche Wege ins und aus dem Parkhaus einladender wirken. Foto: Falk Hemsing

Von Allgemeine Zeitung