„Urlaub bei uns“ – und in aller Welt

In dem Zusammenhang wollen wir wissen: Wie verbringen unsere Leser ihren Urlaub? Sie, liebe Leser, können uns zeigen, wo und wie in aller Welt sie in diesem Jahr die schönsten Tage verbringen – und damit einen der Preise gewinnen, den unser Partner Radwelt Coesfeld zur Verfügung stellt. Und so funktioniert es: Sie können Fotos (pro Teilnehmer nur eines), auf denen Sie und ihr Urlaubsziel zu sehen sind, per Mail an die Adresse sommer@azonline.de schicken. Am Ferienende entscheidet eine Jury aus Mitgliedern der Redaktion und Vertretern der Radwelt darüber, wer uns die originellsten Urlaubsgrüße geschickt hat.

Und das gibt es zu gewinnen: Als Hauptpreis steht ein Fahrrad-Heckträger (Testsiegermodell i21 von Uebler) für das Auto zur Verfügung. Für den zweiten und dritten Platz gibt es jeweils eine Aqua Bag Doppeltasche von VAUDE, für Platz vier ein VAUDE Escape Bike Light Jacket. Zudem stehen als fünfter und sechster Preis noch jeweils ein Stadthelm Münsterland von ABUS zur Verfügung. Also: Nicht zögern, schicken Sie uns ein originelles Urlaubsfoto – es lohnt sich!