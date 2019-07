Zu den Ehrentänzen am Nachmittag reihte sich Silberkönig Anton Brambrink mit seiner Königin Hedwig Laukamp in den Thron ein. Beim Festball am Abend sorgte die Tanzband „Nachtschicht“ von der ersten Minute an für eine super Stimmung, heißt es im Pressebericht der Schützen. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Gaupeler ausgelassen im vollen Zelt ihren neuen König. Einige von ihnen begleiteten den Thron noch zur Königin Johanna Kraft, um sich bei deftigen Spiegeleiern und einem letzten Bier für den Heimweg zu rüsten.

Beim Kinderschützenfest der St.-Lambertus-Schützenbruderschaft setzte sich am Ende Königin Miriam Große Verspohl durch und wählte sich Max Fehmer zu ihrem Prinzgemahl. Die Ehrendamen Elisa Große Verspohl und Johanna Florien und die Ehrenherren Lutz Terhorst und Nils Fehmer komplettieren den Kinderthron in Gaupel. Anschließend sorgten die Attraktionen, die die Kinderfestorganisatoren ausgearbeitet hatten für reichlich Spaß und Abwechslung.

Zu Beginn des Festes feierten die Schützen noch einmal ihren scheidenden König Jogi David, seine Königin Beate Frieling und die Ehrendamen Marianne David und Kathrin Fehmer. Viel zu schnell war der Abend verstrichen an dem die Tanzband „Nachtschicht“ für hervorragende Stimmung im proppevollen Zelt in Gaupel sorgte.

Hinweisen möchte der Schützenverein auf eine Terminänderung: Die beliebte Familienfahrradtour findet am Samstag (24. 8.) ab 14 Uhr vom Hof Schulze Schürhoff aus statt, nicht wie in der Terminvorschau angekündigt am 7. September. Vormerken sollten sich die Mitglieder auch die Fahrt zum Bezirkskönigsschießen nach Horstmar am Sonntag (11. 8.) ab 8 Uhr vom König aus.