Polizei ganz in „Gelb“ im Fahrradeinsatz

Coesfeld (ds). In ungewohnter knallgelber Uniform bestreifen derzeit Polizeibeamte das Stadtgebiet – und zwar per Fahrrad. „Wir haben Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Münster“, berichtet Britta Venker von der PolizeiPressestelle auf Nachfrage. Ins Visier nehmen sollen sie insbesondere Zweiradfahrer, die auf der falschen Seite unterwegs sind (kostet 20 Euro) oder mit dem Handy telefonieren (55 Euro) – aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die sich falsch gegenüber Fahrradfahrern verhalten. Hintergrund sind hohe Unfallzahlen. 2018 sind im Stadtgebiet 48 Radfahrer verunglückt – zehn davon schwer. Am 25. April diesen Jahres ist sogar eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall auf der B 474 im Pascherhook bei Lette ums Leben gekommen. Reinhard Frieling (M.), stellvertretender Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, begrüßte die Beamten aus Münster an ihrem ersten Einsatztag.

Von Detlef Scherle