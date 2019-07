Vereine und Stadt bleiben gelassen

In der Stadt Coesfeld gibt es derzeit drei Kunstrasenplätze in kommunaler Verantwortung: einer plus eine neue Trainingsfläche im Sportzentrum West und einer im Sportzentrum Nord. Einen weiteren Platz bewirtschaftet der Verein DJK Vorwärts Lette. Heitz: „Wir prüfen zurzeit die Verwendung von alternativem Granulat für die drei betroffenen kommunalen Plätze ab 2021. Man orientiere sich an den Hinweisen des Städte- und Gemeindebundes NRW.

„Wir machen uns derzeit Gedanken dazu“, nimmt Bernd Vennemann, 2. Vorsitzender von DJK Vorwärts Lette, Stellung zum Thema. Man wolle sich dazu auch noch mit der Stadt kurzschließen.

Für Wolfgang Bodem, den Vorsitzenden der Sportgemeinschaft (SG) 06, steht indes schon fest, dass sein Verein nun keinen Kunstrasenplatz mehr bauen will. Ein weiterer Platz war eigentlich noch im Sportzentrum Süd vorgesehen. „Es geht doch nichts über Natur“, plädiert er für „echten Rasen“.

Falls die bestehenden Plätze saniert werden müssen, werden die Prioritäten auch wohl anders als bisher geplant gesetzt werden müssen. 490 000 Euro erhält Coesfeld aus dem Landes-Förderprogramm für vereinseigene Sportstätten. Eigentlich wollte die SG Sanitäranlagen sanieren, möglicherweise müsse das Geld nun für den Kunstrasenplatz verwendet werden, so Bodem. Da die Gelder bis November beantragt werden müssen, will sich die SG kurzfristig darüber mit der Stadt abstimmen.

Im Verein selbst, so Bodem, ist wegen der Mikroplastik-Nachrichten aus Brüssel noch keine große Aufregung entstanden: „Wir hatten noch keine Anfragen. Auch nicht von Eltern. Bisher ist alles ruhig.“ Das gilt auch für DJK Eintracht Coesfeld-VBRS. Dessen Geschäftsführer Michael Laukamp plädiert ebenfalls dafür, „jetzt erstmal abzuwarten, was entschieden wird“. Es ist sicher, dass am Ende Lösungen gefunden werden.

Es gibt – allerdings recht teure – Ersatzstoffe: zum Beispiel aus Naturkork. Eine Alternative wäre auch Sand, „aber der würde die Plätze härter machen“, so Laukamp. Ausgetauschtes Granulat könnte übrigens direkt in Coesfeld zum Recycling verbleiben. Am Dreischkamp gibt es eine Firma, die alte Autoreifen entsorgt. Und aus nichts anderem bestehen die Gummiteilchen auf den Plätzen.