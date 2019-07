Nasses T-Shirt kühlt Anton ab

Coesfeld. Draußen sind es angenehme 25 Grad, da kann man den Hund doch mal eben für kurze Zeit im Auto lassen. Oder? „Auf keinen Fall“, appelliert Tierärztin Dr. Cornelia Klemmer-Thomas. „Nach nur einer halben Stunde sind es im Auto schon 42 Grad.“ Und wenn es in dieser Woche über dreißig Grad geht, steigen die Innentemperaturen noch rasanter an. Tierärzte können anhand einer Tabelle darüber Auskunft geben, wie schnell sich Autos in der Hitze aufheizen. Wie für den Menschen gilt auch für Haustiere in der Hitzeperiode: Schatten aufsuchen und viel trinken. „Hunde sollten möglichst in den frühen Morgenstunden oder abends ausgeführt werden. Der Asphalt heizt sich zudem durch die Sonnenstrahlung so auf, dass gerade auch untrainierte Hunde, die nicht viel Hornhaut haben, sich Blasen zuziehen können. Besser ist es dann, auf Grünflächen spazieren zu gehen.“

Von Jessica Demmer